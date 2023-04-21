Кабмін заборонив виготовляти номери для авто з символікою російського вторгнення

Кабінет міністрів заборонив виготовляти індивідуальні номери для автомобілів з використанням символіки комуністичного і нацистського режимів, а також воєнного вторгнення російського режиму в Україну.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні у п'ятницю, 21 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Доповнено перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників, символікою комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну", – повідомив Мельничук.

Відповідні зміни внесено до постанови №1081 від 1 липня 2021 року "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".