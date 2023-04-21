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Кабмін схвалив призначення керівників 11 підприємств "Укроборонпрому"

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Кабмін схвалив призначення керівників 11 підприємств "Укроборонпрому"
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 квітня, погодив кандидатури на посади керівників низки підприємств, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром".

Про це пресслужба уряду повідомляє у Telegram.

Зокрема, погоджені кандидатури:

  • Германа Сметаніна на посаду генерального директора ДП "Завод імені В.О. Малишева";
  • Олександра Матюхіна на посаду директора ТОВ "Науково-виробничий комплекс "Прогрес";
  • В’ячеслава Проценка на посаду голови правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова;
  • Володимира Матусевича на посаду головного конструктора - директора ТОВ "Харківське агрегатне конструкторське бюро";
  • Володимира Щербаня на посаду директора ТОВ "Науково-виробниче підприємство хімічних продуктів";
  • Віктора Андрощука на посаду директора ТОВ "Львівський бронетанковий завод";
  • Анатолія Коваля на посаду директора ТОВ "Жулянський машинобудівний завод "Візар";
  • Олександра Процюка на посаду директора ТОВ "Красилівський агрегатний завод";
  • Володимира Шацкова на посаду директора ТОВ "Одеський авіаційний завод";
  • Сергія Фурдила на посаду директора ТОВ "Запорізький авіаційний ремонтний завод "МіГремонт";
  • Дмитра Матрунчика на посаду директора ТОВ "Львівський авіаційний завод "ЛДАРЗ".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 21 березня ухвалив рішення про перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство. 

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