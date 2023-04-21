Кабмін схвалив призначення керівників 11 підприємств "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 квітня, погодив кандидатури на посади керівників низки підприємств, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром".