Кабмін схвалив призначення керівників 11 підприємств "Укроборонпрому"
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Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 квітня, погодив кандидатури на посади керівників низки підприємств, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром".
Про це пресслужба уряду повідомляє у Telegram.
Зокрема, погоджені кандидатури:
- Германа Сметаніна на посаду генерального директора ДП "Завод імені В.О. Малишева";
- Олександра Матюхіна на посаду директора ТОВ "Науково-виробничий комплекс "Прогрес";
- В’ячеслава Проценка на посаду голови правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова;
- Володимира Матусевича на посаду головного конструктора - директора ТОВ "Харківське агрегатне конструкторське бюро";
- Володимира Щербаня на посаду директора ТОВ "Науково-виробниче підприємство хімічних продуктів";
- Віктора Андрощука на посаду директора ТОВ "Львівський бронетанковий завод";
- Анатолія Коваля на посаду директора ТОВ "Жулянський машинобудівний завод "Візар";
- Олександра Процюка на посаду директора ТОВ "Красилівський агрегатний завод";
- Володимира Шацкова на посаду директора ТОВ "Одеський авіаційний завод";
- Сергія Фурдила на посаду директора ТОВ "Запорізький авіаційний ремонтний завод "МіГремонт";
- Дмитра Матрунчика на посаду директора ТОВ "Львівський авіаційний завод "ЛДАРЗ".
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 21 березня ухвалив рішення про перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство.