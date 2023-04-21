Кабмін схвалив законопроєкт про хміль та хмелепродукти

Кабінет міністрів на засіданні 21 квітня схвалив законопроєкт про врегулювання діяльності галузі хмелярства.

Як повідомив представник Кабінету міністрів при Верховній Раді Тарас Мельничук, законопроєктом пропонується законодавчо врегулювати діяльність галузі хмелярства, що забезпечить: