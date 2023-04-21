Казахстан збільшив експорт нафти в обхід Росії в першому кварталі 2023 року, намагаючись зменшити свою залежність від Росії.

Згідно з даними галузевих джерел і Refinitiv, хоча експорт казахстанської нафти через Каспійське море та Кавказ відносно невеликий, він різко зріс після того, як росія розв'язала війну в Україні, передає Reuters.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати анексовані Росією регіони України та намагався обмежити залежність Казахстану від Росії, включно з величезною мережею нафтопроводів і портів.

Дані Reuters показали, що поставки нафти з каспійського порту Актау до азербайджанського Баку, головного маршруту в обхід Росії, підскочили до 163,44 тис. тонн у січні-березні з 28,88 тис. тонн за той самий період 2022 року.

Державна транспортна компанія Казахстану "Казмортрансфлот" повідомила, що в січні-березні 104 тис. тонн нафти було додатково відправлено в нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан.

Крім того, Казахстан постачає в Китай понад 80 тис. тонн нафти на місяць. Минулого року експорт нафти з Казахстану не через Росію досяг 1,8 млн тонн (36 тис. барелів на день), що на 638 тис. тонн більше, ніж у 2021 році.

Основним і найприбутковішим маршрутом експорту нафти з Казахстану залишається Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), який постачає продукт на світовий ринок через російський чорноморський термінал.