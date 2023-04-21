"Укрзалізниця" з 24 квітня запускає новий безпересадковий вагон із Чопа до Відня

"Укрзалізниця" з 24 квітня запускає новий безпересадковий вагон сполученням Відень – Чоп – Відень.

Як ідеться в повідомленні компанії, вагон відправлятиметься з Відня щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 – 19:40, прибуття у Чоп о 02:28.

Після проходження прикордонно-митного контролю можна продовжити подорож на поїзді №750 Ужгород – Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 – 06:53, Львів 11:00 – 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Зворотно з Києва можна вирушити поїздом №749 Київ – Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 – 20:25, Мукачево 00:19 – 00:24, прибуття у Чоп о 01:10.

Після проходження прикодонно-митного контролю на вокзалі станції Чоп можна продовжити подорож новим безпересадковим вагоном Чоп – Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 – 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1 730 грн, квитки вже доступні в міжнародних касах "Укрзалізниці". Квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті.