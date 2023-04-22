"Енергоатом" та Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та виконавчий директор американської компанії Holtec International Доктор Кріс Сінгх уклали угоду про співробітництво в розгортанні малих модульних реакторів (ММР).

Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.

Документ також передбачає поглиблення співпраці між компаніями, спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки України. Крім того, угода сприятиме загальній декарбонізації української енергетики, посиленню енергетичної незалежності України та започаткує високотехнологічне виробництво на наших теренах деталей для ММР.

Зазначені проєкти потребують потужних інвестицій у вітчизняну енергетику загалом й атомну зокрема. Задля їх реалізації та кращої координації дій буде створений Спільний проєктний офіс, в якому працюватимуть не лише представники НАЕК "Енергоатом" та Holtec International, а й Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та Міненерго України і всесвітньо відомих компаній Mitsubishi, Hyundai та інших.

Нагадаємо, американська компанія Holtec International, багаторічний партнер "Енергоатома", виступала підрядником будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке в квітні 2022 року було введене в експлуатацію.

SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.