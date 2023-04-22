Україна та Болгарія погодили розблокування українських авто на кордоні та їх розвантаження

Міністри аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та сільського господарства Болгарії Явор Гечев погодили розблокування українських автівок на кордоні та їх розвантаження.

"Відбулася зустріч двох міністрів: аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та сільського господарства Республіки Болгарія Явора Гечева. Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори", – сказано в повідомленні Мінагрополітики.

Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження.

У свою чергу болгарський міністр після переговорів зазначив, що українська сторона не заважатиме болгарським виробникам, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Гечева, очікується, що Єврокомісія запропонує пакет заходів, у рамках якого буде запроваджено тимчасову заборону на ввезення кукурудзи, пшениці, соняшнику та сої, до 5 червня.

Він уточнив, що у вівторок, 25 квітня, в Люксембурзі очікується зустріч міністрів сільського господарства країн-членів-ЄС, де може бути погоджено рішення.

Як повідомлялося, 19 квітня Болгарія огосила про заправдження тимчасової заборони на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.