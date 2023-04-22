Агентство відновлення та корпорація CDF розпочинають проєкт для налагодження логістики в Україні
Як ідеться в повідомленні Міністерства відновлення, зокрема, мова йде про переправи в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.
Фундація профінансує постачання 9 модульних мостів. CDF придбає необхідне мостове обладнання у компанії Acrow Corporation, яка спеціалізується на виробництві модульних і тимчасових мостів для будівництва та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Модульними мостами зможе проїхати і легковий, і вантажний транспорт. На них виробник заздалегідь наніс шар асфальтобетонного покриття.
CDF також профінансує навчання українських фахівців особливостям монтажу мостів від компанії-виробника. Інструктори Acrow мають досвід роботи зі зведення мостів в Афганістані і знають про складні умови зведення мостів під час конфлікту.
Ц Мінвідновлення нагадали, що на сьогодні Агентство змогло забезпечити функціонування 85 тимчасових переправ на дорогах країни. Ще 3 знаходяться в роботі.