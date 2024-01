Агентство відновлення та корпорація CDF розпочинають проєкт для налагодження логістики в Україні

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та корпорація The Conflict and Development Foundation (CDF) за підтримки гранту від The Howard G. Buffett Foundation розпочинають спільний проєкт "Модульний міст". Він допоможе налагодити логістику пріоритетними дорогами країни завдяки встановленню модульних конструкцій на місці зруйнованих внаслідок війни мостів.