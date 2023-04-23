Євросоюз планує заборонити транзит багатьох товарів через РФ, – Bloomberg

Європейський Союз має намір запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через Росію у межах одинадцятого пакету санкцій.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.



Зазначається, що заборона на транзит поширюватиметься на численні технології та інші товари, включаючи кілька типів транспортних засобів. Водночас не всі товари буде заборонено провозити транзитом через Росію на шляху до третіх країн.



Москва змогла обійти обмеження щодо кількох підсанкційних технологій. Торгові дані, про які раніше повідомляло агентство, свідчать про те, що сучасні чіпи та інтегральні схеми, зроблені в ЄС та інших країнах, поставляють до Росії через треті країни, включаючи Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.



Відповідно до інших даних, деякі країни ЄС, які межують з Росією, включаючи Фінляндію та Естонію, відзначають різке зростання торгівлі з країнами Центральної Азії, і товари, якими вони торгують, часто йдуть транзитом через Росію. Деякі товари залишаються у Росії чи реекспортуються з третіх країн у Росію.



Польща, Естонія та Литва домагалися від ЄС запровадження заборони на транзит через Росію товарів та технологій, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічною промисловістю, а також товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу Москви.

Новий пакет запропонованих санкцій також може бути спрямований проти танкерів та суден, які не включають навігаційні системи, які дозволяють відстежувати їх переміщення.

Основна увага у пакеті заходів, який розробляє Єврокомісія, буде спрямована на закриття лазівок та вирішення проблеми обходу існуючих обмежень, у тому числі компаніями у третіх країнах.

Пакет заходів навряд чи буде направлений проти "Росатому", російської державної компанії з атомної енергетики, сказали співрозмовники.

Очікують, що пакет заходів також включатиме санкції проти ще близько 30 осіб, а також додаткові обмеження щодо кількох фірм та організацій, сказав один із співрозмовників агентства.

Для затвердження санкційного пакету необхідна підтримка всіх держав-членів, і пропозиції можуть змінитися у процесі ухвалення.