Мінцифри спростило бронювання співробітників від мобілізації для ІТ-компаній
"Тепер ще більше ІТ-компаній зможуть забронювати своїх критично важливих працівників, щоб стабільно працювати та тримати економічний фронт", – повідомляється на офіційній сторінці "Дія.City" у Facebook.
Аби Мінцифра визнала компанію важливою для національної економіки, вона має відповідати цим вимогам:
- належить до IT-індустрії;
- розмір середньої зарплати працівників за останній квартал – не менше ніж 1200 євро (веквіваленті за курсом НБУ);
- середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.
У "Дія.City" нагадали, що загалом компанія має відповідати 3 будь-яким критеріям, щоб отримати статус "критичної" та мати можливість бронювати військовозобов’язаних працівників.
Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.
Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:
- загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:
- сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;
- підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;
- підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;
- у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
- розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;
- підприємство є резидентом "Дія Сіті".
При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.
Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.