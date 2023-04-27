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Мінцифри спростило бронювання співробітників від мобілізації для ІТ-компаній

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Мінцифри спростило бронювання співробітників від мобілізації для ІТ-компаній
Міністерство цифрової трансформації збільшило перелік критеріїв критичності ІТ-компаній, що довзолить їх забронювати співробітників від мобілізації.

"Тепер ще більше ІТ-компаній зможуть забронювати своїх критично важливих працівників, щоб стабільно працювати та тримати економічний фронт", – повідомляється на офіційній сторінці "Дія.City" у Facebook.

Аби Мінцифра визнала компанію важливою для національної економіки, вона має відповідати цим вимогам:

  • належить до IT-індустрії;
  • розмір середньої зарплати працівників за останній квартал – не менше ніж 1200 євро (веквіваленті за курсом НБУ);
  • середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.

У "Дія.City" нагадали, що загалом компанія має відповідати 3 будь-яким критеріям, щоб отримати статус "критичної" та мати можливість бронювати військовозобов’язаних працівників.

Мінцифри спростило бронювання співробітників від мобілізації для ІТ-компаній 01

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

  • загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:
  • сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;
  • підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;
  • підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;
  • у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
  • розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;
  • підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Andriy K ae9d2061
    Кожен найманий працівник, який більш корисний для "економічного фронту" ніж для військового, має право на бронь. Тобто, цивільний чоловік, який отримує офіційну зарплатню вищу за середню зарплатню війскового, має право на бронь. І це аксіома
  • vlad rok
    не внось аксіом диб!!!!!ле! з твоїми аксіомами україна перетвориться на найвідсталішу країну світу.
  • Serhii Pikhota
    Маячня, я заробляв набагато більше за середню зп військового то що мене тепер звільнять від служби в армії?)
    Взагалі воювати скоро нема кому буде так що чекаєм на перемовини, дуже сподіваюся що війна закінчиться в цьому році так чи інакше.
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