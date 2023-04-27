Мінцифри спростило бронювання співробітників від мобілізації для ІТ-компаній

Міністерство цифрової трансформації збільшило перелік критеріїв критичності ІТ-компаній, що довзолить їх забронювати співробітників від мобілізації.

"Тепер ще більше ІТ-компаній зможуть забронювати своїх критично важливих працівників, щоб стабільно працювати та тримати економічний фронт", – повідомляється на офіційній сторінці "Дія.City" у Facebook.

Аби Мінцифра визнала компанію важливою для національної економіки, вона має відповідати цим вимогам:

належить до IT-індустрії;

розмір середньої зарплати працівників за останній квартал – не менше ніж 1200 євро (веквіваленті за курсом НБУ);

середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.

У "Дія.City" нагадали, що загалом компанія має відповідати 3 будь-яким критеріям, щоб отримати статус "критичної" та мати можливість бронювати військовозобов’язаних працівників.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;

підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.