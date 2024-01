Масові звільнення у світових технологічних гігантах: від початку року роботу втратили понад 180 тисяч людей

Понад 183 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили робочі місця з початку цього року. Водночас показник збільшився більш ніж у сім разів із середини січня.

Про це свідчать дані, зібрані порталом Layoffs.fyi, передає Інтерфакс-Україна.



Відповідно до них, кількість скорочень у техсекторі за підсумками 2023 року значно перевищить показник за минулий рік. Так, від початку року 613 техкомпаній скоротили 183,72 тис. людей. За підсумками минулого року 1 024 компанії звільнили 154,34 тис. співробітників.



Серед компаній, які оголосили про звільнення цього року: американські Amazon.com Inc., Electronic Arts, Roku Inc., Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc. PayPal Holdings, International Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а також німецька SAP та шведська Spotify Technology.

До того ж минулого тижня Meta Platforms Inc. знову заявила про черговий раунд звільнень.