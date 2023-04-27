Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів Запорізької АЕС, – британська розвідка. ФОТО

Окупанти облаштували вогневі позиції на дахах деяких корпусів захопленої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"На світлинах видно, що до березня 2023 року російські війська облаштували бойові позиції з мішками із піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції.

Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони", – йдеться у повідомленні.

Zaporizhzhya Nuclear Power Plant: Russian defensive positions constructed from sandbags on reactor buildings pic.twitter.com/bBdjzdKq2s — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2023

Зазначається, що Росія, ймовірно, звела ці позиції, тому що її "дедалі більше" турбують перспективи великого наступу України.

"Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо атомної електростанції відбуватимуться бойові дії", – наголосили у відомстві.

Водночас розвідники підкреслюють, що пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найбільш вірогідними сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції сильно укріплені.