Ціни на газ у Чехії за пів року зросли на понад 230%, наразі ситуація стабілізується

У період з другої половини 2021 року до другої половини 2022 року ціни на газ для домогосподарств зросли в усіх 27 країнах ЄС, але найбільше в Чехії – на 231% (у національній валюті).

Як свідчать дані Євростату, також найбільше зростання було в Румунії (+165%), Латвії (+157%), Литві (+112%) і Бельгії (+102%), передає Європейська правда.

Лише у двох випадках зростання становило менше 20%: у Хорватії (+14%) та Словаччині (18%). Усе зростання цін припадає на компонент енергопостачання та поставок, що здебільшого зумовлено нещодавньою енергетичною кризою.

Виражені в євро, середні ціни на газ для домашніх господарств у другій половині 2022 року були найнижчими в Угорщині (3,5 євро за 100 кВт/год), Хорватії (4,5 євро) і Словаччині (4,9 євро) та найвищими у Швеції (27,5 євро), Данії (20,8 євро) і Нідерландах (19,3 євро).

Ціна природного газу для домогосподарств у Швеції була на 157% вищою, ніж у середньому по ЄС. Однак використання природного газу у Швеції дуже обмежене.

Кіпр, Мальта і Фінляндія не повідомляють про ціни на природний газ у побутовому секторі.

В Євростаті зазначають, що після значного зростання цін, яке почалося ще до російського вторгнення в Україну і стрімко збільшувалося до другого півріччя 2022 року, ціни на електроенергію та природний газ останнім часом демонструють ознаки стабілізації, частково завдяки політиці та втручанням урядів країн ЄС.

Країни ЄС обрали різні заходи, такі як зниження податків і зборів, тимчасове звільнення споживачів від сплати податків, встановлення граничних цін, надання одноразової підтримки або виділення ваучерів кінцевим споживачам, а деякі країни застосували регульовані ціни.