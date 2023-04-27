Понад 95% території зони відчуження Чорнобильської АЕС може бути заміновано, адже фахівці поки не можуть її обстежити.

Про це повідомив очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, передає Укрінформ.

"Ми зараз із спеціалістами розмінували об’єкти, які необхідні для нашої повсякденної діяльності. Проте територія, яка знаходиться в лісистій місцевості, замінована. Нашими силами там розмінування не проводилося. Тому, умовно, 95-98% зони відчуження заміновано, оскільки вона не обстежена на наявність вибухових пристроїв", – сказав він у коментарі агентству.

За його словами, розмінування цієї території може спричинити переміщення поверхневого шару, який забруднений радіонуклідами. Проте через досить значну площу, 2 600 кв. км, він не вийде за межі зони відчуження.

"Більше це (наявність вибухонебезпечних предметів, – ред.) шкодить тваринам і людям, які підриваються на мінах", – зазначив Крамаренко.

Як повідомлялося, за оцінками Програми розвитку ООН (ПРООН), роботи з розмінування території України коштуватимуть $37,6 млрд.

За даними державних органів, близько 30% території України, а саме 174 тис.кв. км, є потенційно небезпечними через замінування.