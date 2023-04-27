Комітет Європарламенту схвалив скасування мит на товари з України ще на один рік

Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі підтримав продовження скасування ввізного мита на український експорт до ЄС ще на рік.

Голосування відбулося у четвер у Брюсселі під час засідання комітету, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що депутати Європарламенту ухвалили проєкт доповіді комітету, підготовлений постійною доповідачкою по Україні Сандрою Калнієте 27 голосами. Ще один депутат проголосував проти, сім – утрималися.



Очікується, що проєкт доповіді винесуть на голосування всіма депутатами Європарламенту на засіданні 8-11 травня. Захід вживатиметься наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Документом, зокрема, передбачено призупинення тарифів на фрукти та овочі, на які поширюється система вхідних цін, а також на сільськогосподарську продукцію та перероблену сільгосппродукцію, на яку поширюються тарифні квоти.

Промислові товари оподатковуються нульовим митом з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, тому вони не включені до нової пропозиції.



Також очікується, що дане рішення цієї п'ятниці буде схвалено послами-постійними представниками країн-членів Європейського союзу.