Результатом конференції з відновлення України у Римі стало підписання шести меморандумів
Про це на пресконференції за підсумками візиту повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми підписали шість меморандумів у сфері екології, про співпрацю у промисловій сфері, у сфері логістики, в енергетичній сфері", – сказав Шмигаль.
За його словами, два інші меморандуми були підписані між регіонами України та Італії.
Раніше Шмигаль повідомляв, що під час Конференції з відновлення України в Римі будуть підписані такі угоди:
- Меморандум між українським МЗС та Італійським торговим агентством для активізації торговельних відносин;
- Меморандум для захисту довкілля та відновлення екології;
- Меморандум про співробітництво у промисловій галузі;
- Меморандум між "Укрзалізницею" та компанією MERMEC, яка спеціалізується на діагностиці залізничних колій;
- Меморандум між аграрними асоціаціями для втілення сучасних проєктів у процесі відновлення України;
- Меморандум між компанією We Build та "Укргідроенерго" про співробітництво у будівництві гідроелектростанцій.
Також планувалося, що меморандуми про співпрацю підпишуть Харківщина та італійський регіон Емілія-Романія, Київщина і Тоскана.
Шмигаль також повідомляв, що Експортно-кредитне агентство Італії на додачу до лінії в 500 млн євро готове виділити ще 1 млрд євро, аби підтримати торговельно-фінансові операції.