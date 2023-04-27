Нацбанк знову залишив облікову ставку незмінною – на рівні 25% річних (оновлено)
Про це на пресбрифінгу заявив голова правління НБУ Андрій Пишний.
За його словами, збереження облікової ставки на цьому рівні сприятиме дієвості попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції.
Нацбанк зауважує, що з початку року інфляція знижувалася швидше, ніж очікувалося, проте через вплив війни ціновий тиск залишається високим.
"Зниження інфляції в річному вимірі значною мірою спричинене високою базою порівняння минулого року, а також посилене теплою для зими погодою. Натомість тиск на виробничі витрати бізнесу зберігається, у тому числі через складнощі з веденням діяльності та налаштуванням логістичних ланцюгів в умовах війни", – зазначається у повідомленні НБУ.
Разом із тим, враховуючи наявні ризики та високу невизначеність та очікувані суттєві видатки державного бюджету, збереження курсової стійкості на тлі планів з валютної лібералізації потребуватиме продовження монетарної політики, спрямованої на забезпечення високої привабливості заощаджень в гривні. З огляду на це Правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 25%.
Водночас Нацбанк вказує, що поліпшення макроекономічної ситуації, у тому числі стрімкіше зниження інфляції та накопичення комфортного рівня міжнародних резервів, створює передумови для перегляду прогнозу облікової ставки.
Оновлений макропрогноз передбачає початок циклу зниження облікової ставки у четвертому кварталі 2023 року.
Як повідомлялося, за підсумками попереднього засідання Комітету з монетарної політики Національний банк 16 березня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.
На цьому рівні вона зберігається з червня 2022 року, коли НБУ підвищив облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.