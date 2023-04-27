Нацбанк знову залишив облікову ставку незмінною – на рівні 25% річних (оновлено)

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Про це на пресбрифінгу заявив голова правління НБУ Андрій Пишний.

За його словами, збереження облікової ставки на цьому рівні сприятиме дієвості попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції.

Нацбанк зауважує, що з початку року інфляція знижувалася швидше, ніж очікувалося, проте через вплив війни ціновий тиск залишається високим.

"Зниження інфляції в річному вимірі значною мірою спричинене високою базою порівняння минулого року, а також посилене теплою для зими погодою. Натомість тиск на виробничі витрати бізнесу зберігається, у тому числі через складнощі з веденням діяльності та налаштуванням логістичних ланцюгів в умовах війни", – зазначається у повідомленні НБУ.

Разом із тим, враховуючи наявні ризики та високу невизначеність та очікувані суттєві видатки державного бюджету, збереження курсової стійкості на тлі планів з валютної лібералізації потребуватиме продовження монетарної політики, спрямованої на забезпечення високої привабливості заощаджень в гривні. З огляду на це Правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Водночас Нацбанк вказує, що поліпшення макроекономічної ситуації, у тому числі стрімкіше зниження інфляції та накопичення комфортного рівня міжнародних резервів, створює передумови для перегляду прогнозу облікової ставки.

Оновлений макропрогноз передбачає початок циклу зниження облікової ставки у четвертому кварталі 2023 року.

Як повідомлялося, за підсумками попереднього засідання Комітету з монетарної політики Національний банк 16 березня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

На цьому рівні вона зберігається з червня 2022 року, коли НБУ підвищив облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.