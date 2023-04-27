Нацбанк суттєво покращив прогнози зростання економіки та інфляції
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"За реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання", – зазначили в НБУ.
У Нацбанку очікують, що зниження безпекових ризиків із наступного року, що припускається в базовому сценарії прогнозу регулятора, сприятиме прискоренню економічного зростання – до 4,3% у 2024 році та до 6,4% – у 2025 році.
НБУ прогнозує, що деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї. Крім того, очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів.
Водночас Нацбанк суттєво покращив прогноз інфляції у 2023 році – тепер регулятор прогнозує її сповільнення до 14,8% за підсумками року, порівняно із 18,7% у попередньому прогнозі.
"Послабленню цінового тиску в наступні роки насамперед сприятиме зменшення безпекових ризиків, яке є основним припущенням прогнозу НБУ. За таких умов прогнозується поліпшення інфляційних очікувань, а також нарощування пропозиції товарів завдяки відновленню оптимальних логістичних шляхів та виробничих потужностей. З огляду на це НБУ очікує, що інфляція знизиться у 2024 році до 9,6%, а в 2025 році – до 6%", – уточнює Нацбанк.
Нагадаємо, Національний банк у січні погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі. Здебільшого це пов’язано із переглядом базового сценарію, який тепер передбачає продовження повномасштабної війни до початку 2024 року.
Водночас Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 18,7%. У жовтневому прогнозі цей показник очікувався на рівні 20,8%.