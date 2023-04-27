Українські порти на Дунаї збільшили перевалку вантажів втричі, – Кубраков
Про це віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.
"Попри те, що сьогодні порти "Ізмаїл", "Рені", "Усть-Дунайськ" задіяли майже усі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку є. А саме: модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення. Потреба в інвестиціях складає не менше $120 млн", – написав Кубраков.
Він додав, що в портах "Ізмаїл" та "Рені" вже проведено днопоглиблювальні роботи, відновлено всі паспортні характеристики портів і каналів і зараз прохідна осадка у них складає 6,5 м.
"У цих портах також підготовлено необхідну інфраструктуру та організовано перевалку нових вантажопотоків – контейнерів, наливних, зернових та інших вантажів. Розпочато експлуатацію понад 20 терміналів. Опрацьовані нові технології перевантаження з використанням плавкранів, мобільних перевантажувачів, ліхтерів, суден-накопичувачів у якості плавучих складів, інших засобів. Побудовані нові тимчасові склади, обладнані ваги, лабораторії тощо", – уточнив Кубраков.
Міністр додав, що також відновлено залізничне сполучення – дільниця Басарабяска – Березино, якою вантажі можуть відносно швидко дістатись портів.
"Продовжуємо роботу над сполученням пункту Джурджулешти на україно-молдовському кордоні та румунського порту Галац", – зазначив Кубраков.
Як повідомлялося, у березні перевалка вантажів в українських дунайських портах зросла до рекордного рівня – 95 тисяч тонн на добу.
За даними "Адміністрації морських портів України", у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі – до 8,6 млн тонн, Ренійського порту – впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського – у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.
Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.