Українські порти на Дунаї збільшили перевалку вантажів втричі, – Кубраков

Обсяг перевалки вантажів в українських портах на Дунаї до кінця поточного року може збільшитися до 20 млн тонн порівняно із 16 млн тонн вантажів минулого року, що втричі більше обсягів до початку повномасштабної війни.

Про це віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Попри те, що сьогодні порти "Ізмаїл", "Рені", "Усть-Дунайськ" задіяли майже усі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку є. А саме: модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення. Потреба в інвестиціях складає не менше $120 млн", – написав Кубраков.

Він додав, що в портах "Ізмаїл" та "Рені" вже проведено днопоглиблювальні роботи, відновлено всі паспортні характеристики портів і каналів і зараз прохідна осадка у них складає 6,5 м.

"У цих портах також підготовлено необхідну інфраструктуру та організовано перевалку нових вантажопотоків – контейнерів, наливних, зернових та інших вантажів. Розпочато експлуатацію понад 20 терміналів. Опрацьовані нові технології перевантаження з використанням плавкранів, мобільних перевантажувачів, ліхтерів, суден-накопичувачів у якості плавучих складів, інших засобів. Побудовані нові тимчасові склади, обладнані ваги, лабораторії тощо", – уточнив Кубраков.

Міністр додав, що також відновлено залізничне сполучення – дільниця Басарабяска – Березино, якою вантажі можуть відносно швидко дістатись портів.

"Продовжуємо роботу над сполученням пункту Джурджулешти на україно-молдовському кордоні та румунського порту Галац", – зазначив Кубраков.

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Як повідомлялося, у березні перевалка вантажів в українських дунайських портах зросла до рекордного рівня – 95 тисяч тонн на добу.

За даними "Адміністрації морських портів України", у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі – до 8,6 млн тонн, Ренійського порту – впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського – у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.

Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.