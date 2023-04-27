В Іспанії відкриють паспортний сервіс для українців
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Завдяки ним українці зможуть оформити необхідні паспортні документи, що дасть можливість отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися у місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн", – наголошують у відомстві.
Так, спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу" розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія.
Мобільні центри працюватимуть з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.
Обслуговування відвідувачів у Валенсії на період технічного старту здійснюється за "живою чергою". Запис до електронної черги здійснюватиметься після успішного тестування систем.
Наразі громадяни України можуть отримати у Валенсії такі послуги:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- страхування.
Також згодом буде доступна послуга з обміну водійського посвідчення.
Зазначається, що після початку повномасштабної війни, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. понад 170 тисяч українських біженців знайшли свій тимчасовий захист на території Іспанії.
Нагадаємо, окрім Іспанії підрозділи "Паспортного сервісу" вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ і Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та двох містах Німеччини (Кельн і Берлін).