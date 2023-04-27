В уряді Росії назвали криптовалюти "злом", але хочуть їх використовувати

Криптовалюти в цілому є злом, але ними потрібно користуватися там, де це можливо.

Про це заявив заступник міністра фінансів Росії Олексій Мойсєєв, повідомляє російське інформагентство РБК.

"Крипта – це загалом зло. Я вважаю, що люди, які інвестують туди свої заощадження, дуже ризикують... Це наша позиція, спільна із Центральним банком", – сказав Мойсєєв.

Водночас він додав, що в окремих ситуаціях криптовалютою можна користуватися.

"Там є низка переваг. Це відсутність коррахунків, це можливість блискавично проводити операції практично без комплаєнсу в низці країн тощо. І цим можна і потрібно користуватися там, де можна і можливо", – наголосив російських чиновник.

При цьому він назвав "ілюзією" можливість використання криптовалюти для обходу санкцій проти Росії, оскільки транзакції у більшості популярних криптовалют відстежують фінансові розвідки всіх країн.

Він нагадав, що зараз комітет із фінансових ринків Держдуми розпочав розгляд законопроєкту, який передбачає дві ключові новели. По-перше, майнери криптовалюти зможуть її продати за умови декларування та сплати податків до російського бюджету. По-друге, буде встановлено експериментальний правовий режим щодо зовнішньоторговельних розрахунків криптовалютою.

За словами Мойсєєва, у другому випадку буде створено спеціальний комітет, до якого увійдуть представники низки міністерств, Банку Росії та кількох правоохоронних органів. Він даватиме дозволи окремим операторам використовувати криптовалюту у зовнішньоторговельних розрахунках.

"Якщо бізнес прийде і покаже, що у них побудовано схему розрахунків у крипті, то такий комітет зможе такі проєкти підтримувати і вони зможуть бути реалізовані", – пояснив чиновник.

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Як повідомлялося, російська влада розробляє законопроєкт, яким пропонується дозволити використання криптовалют у міжнародних розрахунках для обходу запроваджених проти Росії санкцій.

Паралельно на розгляді Держдуми РФ знаходиться законопроєкт уряду про запровадження кримінальної відповідальності за розрахунки криптовалютою за товари чи послуги в Росії та організацію криптовалютних бірж.

Операції з криптовалютами досі не регулюються на території Росії, цифровою валютою лише заборонено платити за товари та послуги. При цьому раніше експерти зазначали, що низка російських компаній-експортерів, зіткнувшись з неможливістю провести розрахунки у валюті через санкції, використовують криптовалюту.