Найскладніше з початку війни – це зберегти людей, – бенефіціар групи компаній Adelon Дмитро Коваленко (реклама)

Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. яка входить до міжнародної групи компаній Adelon, провідного міжнародного вугільного трейдера, з перших днів повномасштабної війни в Україні здійснює гуманітарні та волонтерські місії для потреб армії та мирного населення України.

Особливу увагу компанія приділяє евакуації людей з районів, що постраждали від бойових дій. Прерогатива – сім’ї з дітьми.

"Найскладніше – це зберегти людей, вивезти їх у безпечну відстань від зони військового конфлікту. Ми евакуювали понад сотню сімей, перевезли їх до Польщі", – розповідає бенефіціар групи компаній Adelon Дмитро Коваленко.

Після вторгнення РФ у лютому, коли міжнародні компанії, які працюють в Україні, мали визначитися зі своєю позицією, він одразу окреслив свою антивоєнну позицію та відданість принципам міжнародного права.

Серед евакуйованих була родина Інни Новицької. До 2014 року вони мешкали у Донецьку, а потім переїхали до Київської області. Восени 2022 року їм довелося залишити й Вишневе – через постійні обстріли, відключення електрики та зв'язку жити з дитиною там стало неможливо. Мамі та доньці компанія Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. допомогла облаштуватися у Польщі.

Завдяки допомозі польської компанії Інна та її дочка зараз у безпеці

"Наша компанія намагалася надати максимальну допомогу, тобто це передбачає: орендовані квартири на довгостроковий період, забезпечення працевлаштуванням у польській компанії, офіційна заробітна плата, курси польської мови, допомога в оформленні будь-яких документів, коли люди приїжджали до Польщі", – пояснила персональна помічниця власника компанії Polska Grupa Importowa Premium Катерина Каргіна.

У компанії зазначають, що більшість евакуйованих сімей хочуть повернутися назад до України після закінчення бойових дій. Тому бенефіціар групи компаній Adelon Дмитро Коваленко ініціює допомогу ЗСУ.

"Все для якнайшвидшої перемоги України", – зазначено у релізі компаній.