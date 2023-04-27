У Польщі відкрили новий аеропорт поблизу Варшави

У Польщі відкрили новий аеропорт у місті Радом, він має розвантажити варшавський аеропорт імені Шопена.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький під час церемонії офіційного відкриття аеропорту "Варшава - Радом", повідомляє Польське радіо.

Голова польського уряду зазначив, що модернізація та розширення аеропорту в Радомі, яка відбулася в останні роки, була добре продуманою інвестицією.

"Варшавське "Окенце" та центральний комунікаційний порт мусять мати підтримку. Цей аеропорт буде резервним. Багато великих аеропортів мають запасні летовища. Ця відстань сімдесяти чи ста кілометрів має добре сполучення", – зазначив Моравєцький.

Він додав, що аеропорт у Радомі має добре сполучення із Варшавою завдяки швидкісній трасі S7. Його відкриття сприятиме залученню додаткових інвестицій та робочих місць.