Іноземці зможуть вивести 800 мільйонів гривень доходу за ОВДП за місяць, – Нацбанк

Нерезиденти наразі мають можливість репатріювати 800 млн грн, або близько $20 млн, отриманих з 1 квітня у якості виплати процентного доходу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.

"Ресурс, який потенційно може бути виведений з України – це близько $20 млн. Ми стежимо за ситуацією і будемо, у разі потреби, калібрувати наші заходи", – зазначив заступник голови Нацбанку.

Гелетій наголосив, що пріоритетом для Нацбанку та Мінфіну є те, щоб стимулювати нерезидентів повертати отримані за ОВДП кошти на первинний ринок, що дозволить і надалі використовувати їх Міністерством фінансів для фінансування дефіциту бюджету.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що рішення дозволити нерезидентам репатріацію лише відсоткового доходу, отриманого після 1 квітня, а не всіх виплат за цими цінними паперами, як анонсувалося раніше, було виваженим, і його підтримали колеги з Міжнародного валютного фонду і, "як не дивно, нерезиденти, з якими ми спілкувалися".

"У поточних умовах, в умовах коли ухвалювалося рішення, ми розуміли, що потенційний обсяг, який може бути виведений за умови, якби не було обмежень, – це до 90 млрд грн. Це великий обсяг для наших золотовалютних резервів, ми мали діяти проактивно, мінімізувати цей ризик", – пояснив Гелетій.

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Як повідомлялося, раніше Нацбанк дозволив іноземним інвесторам виводити за кордон відсотки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), отримані після 1 квітня 2023 року.

Водночас нерезиденти не отримали можливості репатріації коштів від погашення ОВДП, як це очікувалося.

Як зазначається в матеріалах МВФ, репатріація основної суми могла б вимагати продажу $1,56 млрд у 2023-2027 роках, тоді як на виведення за кордон отриманих процентних платежів до кінця цього року потрібно близько $120 млн.

За даними НБУ, портфель ОВДП нерезидентів (за сумою основного боргу) скоротився з 62,4 млрд грн на початок лютого до 50,7 млрд грн.

Як відзначала інвестгрупа ICU, взимку та на початку весни нерезиденти активно купували облігації з погашенням у квітні та травні, сподіваючись репатріювати весь обсяг виплат протягом цих місяців. Однак після того, як НБУ відстрочив можливість репатріації, фокус нерезидентів змістився на облігації, за якими найближчим часом заплановано купонні виплати.