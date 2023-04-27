Росія обмежить можливість виводити кошти іноземних компаній від продажу бізнесу

Влада Росії планує встановити ліміт на конвертацію валюти у випадку виходу з російського ринку для бізнесу з країн, які сама Росія вважає "недружніми".

Про це заявив заступник міністра фінансів Росії Олексій Мойсєєв, повідомляє "Коммерсант".

Чиновник уточнив, що ліміт на конвертацію валюти у разі виходу з Росії буде єдиним за всіма угодами, однак конкретних цифр він не навів.

"Ліміт буде єдиний, природно... Тобто це означає, що, умовно кажучи, комісія дозволила за таку суму продати бізнес, але купити валюту можна протягом якогось терміну, щоб ліміт не порушувати", – уточнив заступник російського міністра.

Раніше у російському Мінфіні повідомляли, ліміт на закупівлі валюти на внутрішньому ринку в рамках великих угод щодо викупу бізнесу іноземних компаній, що йдуть з російського ринку, може бути плаваючим і залежати від кон'юнктури. У міністерстві пояснювали, що це необхідно, щоби не дестабілізувати валютний ринок.

За даними російських ЗМІ, російська влада вже обмежувала придбання валюти, погоджуючи угоду "Яндекса" з викупу частки Uber у спільному бізнесі.