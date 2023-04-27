Путіну бракує грошей: У Росії планують повернути "сберкнижки"

Уряд Росії схвалив законопроєкт про запровадження нової програми довгострокових заощаджень для населення, зібрані з громадян кошти спрямують на фінансування дефіциту російського бюджету.

Про це оголосив російський міністр фінансів Антон Сілуанов, повідомляє пресслужба Мінфіну РФ.

За його словами, в рамках Програми довгострокових заощаджень російський уряд сподівається залучити кошти громадян, обіцяючи їм додатковий дохід у майбутньому.

Планується, що участь у програмі буде добровільною, її дозволять для громадян будь-якого віку з повноліття. Крім того, договір довгострокових заощаджень можна укласти на користь своєї дитини чи будь-якої іншої особи, незалежно від її віку.

Операторами програми будуть недержавні пенсійні фонди. Вони вкладатимуть отримані кошти передусім в облігації російського уряду, інфраструктурні облігації, корпоративні облігації та інші цінні папери.

Отримати дохід від таких заощаджень росіяни зможуть після 15 років участі у програмі або досягнувши віку 55 років для жінок та 60 років для чоловіків. В уряді Росії обіцяють, що кошти можна буде забрати будь-якої миті, але з втратою накопиченого доходу (крім особливих життєвих ситуацій).

Формувати заощадження громадяни зможуть за рахунок власних коштів, а також раніше створених пенсійних накопичень. Розмір внесків учасники програми визначатимуть самостійно.

Крім того, робити внески у рамках програми довгострокових заощаджень зможе і роботодавець. Російський уряд також обіцяє додаткове співфінансування з боку держави на суму до 36 тисяч рублів на рік, а також податкові пільги для учасників програми.

Нагадаємо, радянський "Сбєрбанк" був створений на базі державних трудових ощадних кас, заощадження населення на так званих "сбєркнижках" станом на 1990 рік становили 369 млрд радянських рублів або більше третини ВВП СРСР. Після розвалу Союзу ці накопичення практично повністю знецінились.

Читайте також: Бракує грошей на війну: Кремль хоче "добровільно" зібрати з російського бізнесу 300 мільярдів рублів

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.

Згодом стало відомо, що Слідчий комітет Росії (СКР) масово перевіряє сплату податків популярними російськими блогерами, їм загрожує відкриття кримінальних справ та зобов’язання доплатити у російський бюджет нараховані силовиками суми. Держдума також розглядає ряд екзотичніших ініціатив, покликаних залучити додаткові кошти до російського бюджету.