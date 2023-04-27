"Ядерна енергетика має бути силою добра": Голова МАГАТЕ взяв участь в урочистостях з керівником "Росатома"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі взяв участь в урочистій церемонії доставки ядерного палива на перший енергоблок турецької АЕС "Аккую".

Про це сам Гроссі написав у Twitter.

"Ядерна енергетика завжди має бути силою добра. Радий бути в Туреччині в цей історичний день, коли проект "Аккую" стає реальністю, на церемонії надходження першого ядерного палива на атомну електростанцію", – написав він.

Під час візиту на майданчик АЕС Гроссі поспілкувався з головою "Росатому" Олексієм Ліхачовим, який також брав участь у церемонії.

Ліхачов уточнив у коментарі російським пропагандистським ЗМІ, що однією з тем розмови стала ситуація на окупованій Запорізькій АЕС.

За його словами, він розповів Гроссі про те, що "Росатом" вже законтрактував понад 3 тисячі працівників для роботи на окупованій ЗАЕС, а також про проведення ротації спостерігачів МАГАТЕ на станції.

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Ліхачов і Гроссі взяли безпосередню участь у церемонії доставки ядерного палива на перший енергоблок турецької АЕС "Аккую", у режимі відеоконференції до неї приєдналися президенти РФ та Туреччини Владімір Путін та Реджеп Таїп Ердоган.

Ердоган наголосив, що завдяки цьому Туреччина увійшла до ліги країн з ядерною енергетикою.

"Як і багато важливих проектів, Akkuyu був реалізований за моделлю фінансування, яка не обтяжує наш національний бюджет. Akkuyu - наша найбільша спільна інвестиція з Росією", – цитує Ердогана турецьке інформагентство Anadolu.

Своєю чергою Путін заявив, що проєкт АЕС "Аккую" зробить внесок у дружні відносини Росії з Туреччиною і похвалив Ердогана за сприяння у реалізації цього проєкту.

Як повідомлялося, заливка першого бетону під блок №1 АЕС "Аккую" відбулося 3 квітня 2018 року за участю президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Владіміра Путіна.

Проєкт першої турецької АЕС включає чотири енергоблоки з реакторами за російською технологією ВВЕР-1200 сумарною потужністю 4800 мегават.

Компанії "Росатому" зараз володіють майже 100% у капіталі "Аккую Нуклеар". Вартість проекту будівництва АЕС складає близько $22 млрд. Його реалізацію фінансує Росія, а будує АЕС "Росатом".