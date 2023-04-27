Україна та Молдова домовилися спростити транзит вантажів залізницею

Україна та Молдова підписали протокол про внесення змін до міжурядової угоди про діяльність залізничного транспорту.

Документ підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова Лілія Дабіжа, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Протоколом передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення в Україні або Молдові, або коли пункт відправлення або пункт призначення знаходиться на території третьої держави, наприклад Румунії.

Тобто запроваджується проїзд без зупинки територією України між пунктами пропуску "Фрікацей - Етулія" та "Рені - Джурджюлешть", що сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.

"Запровадження беззупинкового проїзду між пунктами пропуску "Фрікацей - Етулія" та "Рені - Джуржюлешть" в обох напрямках дозволить нам пришвидшити та наростити обсяги перевезень залізницею. Це важливі зміни для подальшого розвитку всього Дунайського портового кластеру", – прокоментував підписання протоколу Кубраков.

Нагадаємо, з 22 березня 2023 року запроваджено спільний контроль в пункті пропуску через українсько-молдовський державний кордон "Басарабяска".