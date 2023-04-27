Без Голівуду: Російські кінотеатри втратили за рік половину доходів

Найбільші російські кіномережі зазнали мільярдних збитків за підсумками 2022 року, а їх виручка впала приблизно вдвічі через вихід західних кінокомпаній з російського ринку у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це пише російське інформагентство РБК із посиланням на дані звітності провідних гравців місцевого кіноринку.

Наприкалад, власник найбільшої російської мережі з 65 кінотеатрів – компанія "Сінема парк" у 2022 році втратила 43,2% виручки, вона знизилася до 4,6 млрд рублів, а її чистий збиток склав 1,8 млрд рублів після прибутку на 861,8 млн рублів у 2021 році.

Виручка мережі КАРО впала на 41,8% – до 2,2 млрд руб., чистий збиток склав 1,3 млрд рублів.

Мережа "Кіномакс" зменшила виручку на 46,6% – приблизно до 2 млрд рублів, її збиток склав майже 1 млрд руб.

Про схожий рівень падіння виручки звітують і інші російські кінопрокатні компанії, які отримують основний дохід від показу.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну кінокомпанії Disney, Warner Bros. та Sony Pictures заявили про відмову випускати свої нові фільми в Росії. Аналогічне рішення слідом за ними ухвалили студії Paramount та Universal.

У 2021 році з 40,7 млрд рублів касових зборів російських кінотеатрів майже 75% забезпечували саме зарубіжне кіно. За підсумками 2022 року частка іноземних фільмів у касових зборах впала до 47,9%, а весь ринок кінопрокату з касових зборів знизився на 41,9% і становив 23,7 млрд руб.

Водночас серед усіх російських фільмів, що вийшли в широкий прокат та отримали субсидію Фонду кіно, комерційно успішним став лише один.

Рік, що минув, для кінопрокату був "катастрофічним", стверджує глава об'єднаної кіномережі "Формула кіно" та "Сінема парк" Олексій Васясін. За його очікуваннями, 2023 буде для індустрії трохи кращим.