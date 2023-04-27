Національна стратегія доходів має знизити фінансову залежність України від партнерів, – Марченко

Необхідність розробки Національної стратегії доходів (НСД), про яку йдеться у програмі співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ), пов’язана з високою залежністю України від зовнішньої допомоги та необхідністю знизити її в майбутньому.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Чому взагалі необхідна Національна стратегія доходів? Тому що ми зараз на 50% залежні від зовнішньої допомоги. Україна не може жити так, не може! Це не є спроможністю. Нам треба знайти, показати, яким чином ми маємо рухатись. Національна стратегія доходів саме спрямована на те, щоб створити умови для дохідної бази всередині країни, щоб зменшити зовнішню залежність", – сказав Марченко.

Міністр додав, що ще одним найважливішим завдань стратегії є встановлення справедливості в частині оподаткування.

"Ті, хто має доходи, повинні сплачувати податки і без різного роду способів пільгових режимів", – пояснив Марченко.

Він уточнив, що згідно з домовленостями з МВФ у травні має бути підготовлений відповідний план заходів, сама стратегія має бути ухвалена до кінця року.

"Я не бачу проблем із документами, які має готувати Мінфін та Національний банк – ми тут досить заможні і готові швидко рухатися", – додав глава Мінфіну.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 24 березня ухвалив рішення, яким доручив Міністерству фінансів розпочати підготовку Національної стратегії доходів (НСД) на 2024-2030 роки. Це було одною із трьох попередніх умов для затвердження радою директорів МВФ програми розширеного фінансування EFF на $15,6 млрд.

Чотирирічна програма EFF з МВФ передбачає, що на другому етапі, який орієнтовно розпочнеться у 2025 році, податково-бюджетна політика буде зосереджена на найважливіших структурних реформах для гарантування середньострокових доходів за рахунок реалізації НСД поряд з покращенням управління держфінансами та впровадженням реформ управління для підтримки післявоєнного відновлення.

Стратегія має визначити ключові засади та завдання податкової політики та адміністрування як на короткострокову перспективу, так і на період післявоєнного відновлення.