Греція вважає "нежиттєздатними" односторонні заборони на українське зерно

Заборони на українське зерно та інші харчові продукти, які були в односторонньому порядку запроваджені сусідніми з Україною державами, не є життєздатним рішенням.

Про це заявив генеральний секретар Міністерства сільського господарства Греції Константінос Багінетас, передає Euractiv.



"Греція поділяє непропорційний тягар для сусідніх держав-членів в Україні та розуміє реакцію їхніх фермерів. Але односторонні національні заходи не є життєздатним рішенням і їх слід уникати", – сказав він міністрам сільського господарства та рибальства ЄС у Люксембургу.



За його словами, Греція підтримує подальше використання коридорів солідарності, оскільки вони особливо важливі за нинішніх обставин.



Грецький урядовець додав, що "поточні пропозиції Єврокомісії щодо негайного полегшення для сусідніх держав-членів є кроком у правильному напрямку", та наголосив на необхідності забезпечити глобальне постачання продовольства та підтримку економіки України.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Румунія заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їхній транзит. При цьому транзит до Польщі було відновлено лише у ніч на 21 квітня.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Наразі тривають пререговори між Єврокомісію та цими країнами щодо запровадження обмежень на рівні ЄС.

Поки що Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику та соняшникової олії до цих країн. Своєю чергою міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини хочуть додатково включити до цього списку борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти.