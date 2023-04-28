Нацбанк анулював ліцензію страховій компанії через непрозору структуру власності

Національний банк анулював АТ "Просто-Страхування" ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності на ринку цінних паперів) у зв’язку з тим, що структура власності компанії не відповідає вимогам законодавства України.