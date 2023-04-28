Міністр культури Ткаченко хоче регулювати роботу Telegram в Україні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що настав час включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави із соціальною мережею Telegram.

За його словами Telegram створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", – відкриті, відомі їх власники, є певна звітність, передає Інтерфакс-Україна.

"Тому Telegram – це питання, яке потребує реально експертного обговорення", – сказав міністр в інтерв’ю агентству.

Ткаченко зазначив, що плюс цієї соцмережі у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"З іншого боку – анонімні Telegram-канали і величезна кількість російських активностей там. Окрім того, у Telegram немає зворотного зв'язку. Який він не був би у Facebook чи Google, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в Telegram, це питання непросте", – додав він.

На запитання, чи буде запроваджено якийсь державний контроль щодо Telegram або заборону, міністр зазначив, що не говорив про заборону, а радше про певне регулювання.

"Тому що Telegram-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки – це перше питання. Друге питання – це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається", – додав Ткаченко.

Водночас міністр зазначив, що так зване регулювання Telegram поки що перебуває на обговоренні на рівні "давайте поговоримо". "Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з Telegram", – наголосив він.

Окрім того, на запитання, чи була вже в міністерства комунікація з Telegram із будь-яких питань, Ткаченко поскаржився, що відомство запрошувало соцмережу до діалогу, але там на контакт не йдуть.

"Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу", – додав міністр.

Що стосується чуток про зв'язок Telegram з російськими спецслужбами, глава відомства заявив, що у влади точної інформації немає.

"Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з Telegram немає, викликає багато запитань і сумнівів", – підсумував Ткаченко.