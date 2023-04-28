Аеропорти не відновлять роботу, поки в небі України не буде безпечно на 100%, – "Украерорух"

Заступниця директора "Украероруху" з адміністративних питань Оксана Ожигова наголошує, що поки повітряний простір нашої країни не буде безпечний на всі 100%, цивільна авіація не запрацює.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Київ", передає zn.ua.

"Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано",– зауважила Ожигова.

За її словами, на сьогодні "Украерорух" робить кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, коли це буде можливим – але зараз це тільки підготовча робота.

Раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон повідомив, що Україна готується до відкриття авіапростору для цивільних літаків.