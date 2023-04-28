При Міноборони планують створити агенцію із закупівель

Пілотним проєктом Офісу з підтримки змін при Міністерстві оборони буде створення агенції з закупівель.

Про це під час пресконференції повідомила керівниця Офісу з підтримки змін при Міноборони Юлія Марушевська, передає Укрінформ.

"Перший проєкт – це реформа закупівель, це стосується, власне, виключно тієї номенклатури, яка не є летальною. І в результаті запуску цього проєкту має бути створено агентство закупівель, яке допоможе розділити функціонал, що є в міністерстві, сконцентрований в одному департаменті. Це формування політики, норм, правил гри, те, як мають функціювати відносини покупця і продавця, як мають функціонувати закупівлі", – сказала вона.

Марушевська додала, що формування політики має лишитися в міністерстві, натомість процес закупівель перейде до агентства, де працюватимуть "люди, що мають досвід укладання прозорих контрактів і можуть аналізувати ринок, дати можливість найкращим українським та світовим постачальникам зайти на цей ринок і надавати послуги війську на найкращих умовах".

За її словами, Офіс підтримки змін має сформувати бачення того, як агентство має запуститися, і підготувати нормотворчу базу.

Очільниця наголосила, що Офіс підтримки змін – це консультативно-дорадчий орган при Міністерстві оборони, основною його функцією буде залучення професіоналів, експертів до процесів трансформації в Міноборони та всіх пов’язаних структурах.

Планується проєктний підхід, почергове впровадження змін, під яке буде формуватися окрема команда з фахівців та експертів. Нині, за її словами триває аналіз проєктів, на які є критичний запит.

Нагадаємо, у січні ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Вже після цього Міноборони оголосило, що 20 лютого до восьми договорів було внесено зміни, які передбачають зменшення терміну дій угод, а також зниження вартості послуги з організації харчування та цін в каталозі продукції внаслідок зменшення термінів контрактів, що нібито позбавило постачальників потреби враховувати інфляцію та інші ризики.

Оприлюднені ціни на продукти харчування у каталозі значно нижчі, ніж у опублікованих у січні журналістами матеріалах, які викликали скандал у Міноборони та відставку кількох високопосадовців міністерства. Наприклад, яйця курячі вищого сорту тепер закуповують по 8,76 за штуку. Водночас у Міноборони уточнили, що ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику, включно із приготуванням страв.

Згодом, 28 березня, Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони продовжити дію чинних договорів на закупівлю харчування для Збройних Сил України на строк до 90 днів із відповідним збільшенням суми закупівлі.