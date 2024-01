Посли ЄС погодили скасування мит на товари з України ще на рік, – ЗМІ

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Пленарне засідання Європарламенту щодо цього питання відбудеться у травні", – зазначив він.

EU ambassadors have now given thumbs up to prolong tariff free trade with #Ukraine by another year. European Parliament plenary to vote on it in May.