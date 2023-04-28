Посли ЄС погодили скасування мит на товари з України ще на рік, – ЗМІ

Постійні представники Європейського союзу погодили продовження скасування ввізного мита на український експорт до ЄС ще на рік.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Пленарне засідання Європарламенту щодо цього питання відбудеться у травні", – зазначив він.

EU ambassadors have now given thumbs up to prolong tariff free trade with #Ukraine by another year. European Parliament plenary to vote on it in May. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 28, 2023

Як повідомлялося, напередодні продовження скасування ввізного мита на український експорт до ЄС підтримав коітет Європарламенту.

Голосування Європарламенту очікується на засіданні 8-11 травня. Захід вживатиметься наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Документом, зокрема, передбачено призупинення тарифів на фрукти та овочі, на які поширюється система вхідних цін, а також на сільськогосподарську продукцію та перероблену сільгосппродукцію, на яку поширюються тарифні квоти.

Промислові товари оподатковуються нульовим митом з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, тому вони не включені до нової пропозиції.