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Посли ЄС погодили скасування мит на товари з України ще на рік, – ЗМІ

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Посли ЄС погодили скасування мит на товари з України ще на рік, – ЗМІ
Постійні представники Європейського союзу погодили продовження скасування ввізного мита на український експорт до ЄС ще на рік.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Пленарне засідання Європарламенту щодо цього питання відбудеться у травні", – зазначив він.

Як повідомлялося, напередодні продовження скасування ввізного мита на український експорт до ЄС підтримав коітет Європарламенту.

Голосування Європарламенту очікується на засіданні 8-11 травня. Захід вживатиметься наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Документом, зокрема, передбачено призупинення тарифів на фрукти та овочі, на які поширюється система вхідних цін, а також на сільськогосподарську продукцію та перероблену сільгосппродукцію, на яку поширюються тарифні квоти.

Промислові товари оподатковуються нульовим митом з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, тому вони не включені до нової пропозиції.

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