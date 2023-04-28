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Голова енергетичного комітету Ради закликав скасувати заборону на експорт вугілля та газу

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Голова енергетичного комітету Ради закликав скасувати заборону на експорт вугілля та газу
За нинішніх умов доцільно дозволити експорт енергетичного вугілля та газу у встановлених обсягах для отримання енергокомпаніями додаткових коштів з метою відновлення до наступного опалювального сезону.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив на засіданні комітету, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо у нас дещо ускладнилося питання з експортом електроенергії, а накопичено вугілля більше, ніж було на цю дату минулі два роки, можливо, є сенс дозволити у певних лімітах експорт вугілля. І це теж буде ресурсом для відновлення. Можливо, навіть у якихось лімітах дозволити і експорт газу", – сказав Герус.

За його словами, Міністерство енергетики має проаналізувати ситуацію, наскільки вона в таких умовах "буде контрольована і стабільна напередодні наступного ОЗП".

Герус додав, що зараз запаси вугілля на складах ТЕС перевищують 1,2 млн тонн, що більше, ніж на цей же час у 2021 та 2022 роках.

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Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко 18 квітня заявив, що Україна поки що збереже заборону на експорт газу та енергетичного вугілля з метою забезпечення національних інтересів.

Нагадаємо, у травні минулого енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць, однак на початку липня Кабінет міністрів своїм рішенням встановив нульові квоти на експорт вугілля українського походження.

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