Правоохоронці викрили масштабну схему продажу нелегальних цигарок. Її "кришували" податківці

Правоохоронці викрили багатомільйонну схему з продажу нелегальних цигарок, яка діяла по всій Україні. До оборудки причетні керівники податкової обласного рівня, які прикривали незаконний бізнес.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що схема з продажу нелегального тютюну почала діяти з другої половини 2022 року. Організатори керували нею з Одеси. Найбільш активно працювала мережа у Одеській та Вінницькій областях.

Тільки на Вінниччині працювало 27 точок із продажу контрафакту з фейковою поміткою "дьюті-фрі".

"Сума від реалізації цигарок лише в одній області становила десятки мільйонів гривень щомісяця, а бюджети різних рівнів недоотримували мільйонні податки", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели близько пів сотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях – у точках збуту підакцизних товарів, в офісних приміщеннях організаторів, за місцем проживання осіб, що можуть бути причетними до незаконної схеми, а також у Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області.

Зрештою було виявлено та вилучено понад 100 тис. пачок цигарок на понад 5 млн грн, майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, яка свідчить про проведення неякісних перевірок тютюнових "точок", записи із "чорною бухгалтерією", засоби зв’язку та носії інформації.

Працівники ДБР повідомили про підозру "керівнику" продажу контрафакту на Вінниччині.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. (ч. 2 ст. 364 КК України).

Податківцям у кількох областях може загрожувати до 6 років позбавлення волі.