Обсяг накопичувальних пенсій складе щонайменше 20 мільярдів на рік, – НКЦПФР

Запровадження другого рівня пенсійної системи акумулює за рік на накопичувальних рахунках громадян щонайменше 20 мільярдів гривень.

Про це член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"За найбільш консервативними оцінками, в перший рік роботи системи в рамках другого рівня буде закумульовано більше 20 млрд грн", – сказав Лібанов.

Він зауважив, що у випадку виходу цих коштів на фінансовий ринок існують ризики різноманітних зловживань.

"Навіть якщо розбити це на 12 місяців і врахувати, що безпосередньо на ринок потрапить 20-30%, то враховуючи сьогоднішні невеликі масштаби ринку ймовірність різного роду спекуляцій та зловживань у маніпулюванні буде дуже високою. Оскільки мова у другому рівні пенсійної реформи йде про додаткове пенсійне забезпечення, то такі шахрайські дії мають бути унеможливленими", – зазначив член НКЦПФР.

За його словами, наразі регулятор не може ефективно протидіяти таким зловживанням і застосовувати відповідні санкції, тому необхідні зміни до законодавства, яке регулює роботу НКЦПФР.

Як повідомлялося, у квітні група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Він запроваджує другий рівень пенсійної системи – обов'язкові накопичувальні пенсії.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Пенсійна реформа від "Слуг народу": Кому віддадуть пенсійні накопичення українців