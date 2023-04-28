Росія має сплатити 130 мільйонів євро за порушення після нападу на Грузію, – рішення ЄСПЛ
Як пише "Європейська правда", велика палата ЄСПЛ ухвалила додаткове рішення за позовом Грузії проти Росії щодо війни 2008 року у частині, що стосується справедливих компенсацій відповідно до ст. 41 Європейської конвенції з прав людини та яку не охоплювало основне рішення 2021 року.
Суд встановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації попри те, що Росію у 2022 році вигнали з Ради Європи, і російська сторона не співпрацювала з судом під час розгляду питання.
У справі йдеться про випадки вбивства грузинського цивільного населення, адміністративної практики катувань цивільних та військовополонених, свавільного позбавлення волі у підвалах так званого "МВС Південної Осетії", мародерства, політики перешкоджання поверненню грузин до їхніх домівок у Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) та Абхазії, відсутності адекватного розслідування російською стороною випадків загибелі людей.
ЄСПЛ вирішив, що країна-відповідач – Росія – має протягом трьох місяців сплатити Грузії 3,25 млн євро компенсацій у зв’язку із щонайменше 50 жертвами вбивств цивільних у грузинських селах Південної Осетії та у буферній зоні.
Грузія заявляла про загалом 116 випадків, та з них задовольнили лише 50 – тому що інші 66 жертв загинули під час п'яти днів "активної фази війни", яку суд виключив зі власної юрисдикції у рішенні 2021 року. Стосовно України такого обмеження немає.
Крім того, Росію зобов’язують сплатити 2 697 500 євро як компенсацію щонайменше 166 постраждалим від практики свавільних затримань і нелюдського поводження з грузинським цивільним населенням силами Південної Осетії у підвалах так званого "МВС" у Цхінвалі 10-27 серпня 2008 року.
640 тисяч євро компенсацій присуджують у зв’язку з випадками тортур грузинських військовополонених збройними угрупованнями Південної Осетії у Цхінвалі 8-17 серпня 2008 року.
Найбільша сума компенсацій – 115 млн євро – присуджена у зв’язку з адміністративною практикою перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх домівок на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменше 23 тисячі осіб.
Ще 8,24 млн євро присуджено у зв’язку з нематеріальними збитками для щонайменше 142 осіб, постраждалих від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.
Інші запити на компенсацію відхилили 9 голосами проти 8.
У підсумку загальна сума, яку РФ зобов’язали сплатити Грузії, складає 129,8 млн євро.