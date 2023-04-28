Мережі АЗС продовжили знижувати ціни на бензин та дизпаливо

Упродовж тижня із 21 по 28 квітня в українських мережах АЗС дизельне паливо здешевшало на 15 копійок на літрі – до 45,88 грн/л. Водночас бензини А-95 та А-95+ просіли на 2 та 8 копійок – до 46,55 грн/л і 48,65 грн/л відповідно.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше здешевшання дизельного пального – 2 грн/л – відбулося у мережі АЗС Prime, до 41,5 грн/л. У цій мережі на 0,9 грн/л здешевшав і бензин А-95, до 43,9 грн/л.

Найменше – 4 копійки на літрі – втратив дизель у мережі АЗК АМІК – до 46,97 грн/л. Решта мереж скинули в ціні від 38 копійок до 1,8 грн на літрі дизпалива, тож наразі дизель продається в діапазоні 41,50-47,99 грн/л.

Бензин дешевшав скромніше: "п’ятірка" просіла від 10 копійок ("Укр-Петроль") до 1 гривні ("Авантаж 7") і торгується у мережах АЗС за 41,90-48,99 грн/л, "п’ятірка+" втратила на літрі 50-80 копійок, але ціна на цей вид пального просіла тільки у двох мережах АЗС – АМІК і "БРСМ-Нафта" відповідно.