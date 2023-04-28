У Росії створять таємний реєстр закордонного майна

Міністерство фінансів РФ запропонувало створити спеціальний реєстр закордонного майна Росії, дані з якого становитимуть державну таємницю.

Згідно із проєктом рішення, дані про державне майно РФ планується зібрати в єдиному реєстрі закордонної власності, ведення якого здійснюватиметься Федеральним агентством з управління держмайном, пише РБК.

Також пропонується дозволити цьому агентству проводити перевірки ефективного використання та забезпечення безпеки федерального майна за вказівкою президента РФ, уряду чи Міністерства фінансів.

У листопаді 2015 року на тлі справи ЮКОСу чиновники фактично засекретили закордонне майно Росії. Офіційного документа про засекречення тоді не було, але список російських земель та нерухомості за кордоном став недоступним для громадян та журналістів.

У звіті Рахункової палати, яка у 2012 році перевіряла витрати бюджету на пошук закордонного держмайна, йдеться, що на той час у реєстрі перебувало 973 закордонні об'єкти: 166 земельних ділянок та 807 будівель та приміщень, але сам реєстр аудитори не публікували.

Як повідомлялося, у Єврокомісії раніше неодноразово заявляли про можливу конфіскацію з подальшою передачею Україні російських активів, які перебувають під санкціями ЄС, включно із замороженими активами центробанку Росії. Однак досі жодних рішень щодо цього не ухвалено.