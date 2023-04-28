Російські банки оформили канікули на 200 тисяч кредитів для мобілізованих Путіним росіян
Про це йдеться у бюлетені Банку Росії "Динаміка реструктуризації кредитів населення та бізнесу", пише російський "Коммерсант".
Усього з березня минулого року до березня поточного року російські кредитні організації отримали 2,85 мільйона заяв фізичних осіб про зміну умов кредитних договорів, у тому числі 353,7 тис. про надання кредитних канікул.
За даними російського регулятора, частка схвалених заявок про кредитні канікули на кінець березня 2023 року становила 34,8%. Основними причинами відмов у кредитних канікулах стали: перевищення максимального розміру кредиту (понад 42% від усіх відмов) та непідтвердження зниження доходу позичальника (близько 44% усіх відмов).
Як повідомлялося, у жовтні минулого року Владімір Путін підписав закон, який вимагає від банків списувати борги за кредитами росіян, якщо вони загинули під час розв’язаної Росією загарбницької війни в Україні, водночас мобілізовані росіяни можуть отримати відстрочку виплат за кредитом.
При цьому клієнти російських банків скаржилися на відмови та масові помилки при наданні кредитних канікул мобілізованим.