Єврокомісія пропонує обмежити експорт до інших країн за перепродаж санкційних товарів Росії, – FT

Європейська комісія вивчає механізм, який дозволить обмежувати експорт із ЄС до тих країн, які реекспортують підсанкційні товари до Росії, щоб обмежити використання вироблених європейськими країнами компонентів для виробництва російської зброї.

За даними джерел Financial Times (FT), цей механізм має посилити зусилля ЄС у боротьбі з обходом запроваджених проти Росії санкцій після місяців дипломатичних зусиль, покликаних переконати Туреччину, ОАЕ та країни Центральної Азії зупинити перепродаж санкційних товарів.

Для цього Євросоюз планує розробити правову базу, яка дозволить ідентифікувати такі товари та країни, які викликають занепокоєння. Якщо такі держави після отримання попередження від ЄС продовжать порушувати обмеження, тоді будуть застосовані заходи експортного контролю.

Джерела газети зазначають, що деякі країни-члени ЄС висловлюють занепокоєння через те, як такі заходи можуть вплинути на їхні стосунки з третіми країнами, а також наскільки подібні заходи відповідають світовим правилам торгівлі.

"Це призведе до досить серйозної дискусії в ЄС – чи зручно нам це робити. Як уникнути ненавмисних побічних ефектів підштовхування певних країн у напрямку, відмінному від того, в якому ви хочете їх направити? Потрібно бути дуже обережними у використанні батога і пряника", – сказав один із співрозмовників FT.

За даними видання, обговорення цього питання продовжиться під час підготовки 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

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Як повідомлялося, раніше агентство Bloomberg дізналося, що деякі з ключових союзників України, включаючи США, пропонують змінить режим санкцій, заборонивши будь-який експорт до Росії, за винятком окремих позицій. Чинний режим санкцій передбачає, що будь-який експорт до Росії дозволений, якщо не ухвалено рішення про його заборону.

Країни G7 вважають, що навіть обмежений санкціями експорт приносить занадто багато вигод для економіки Путіна під час війни з урахуванням того, що Москва знаходить способи обійти санкції, імпортуючи потрібні товари через треті країни.

Однак цю пропозицію не підтримали Євросоюз та Японія.