Нацкомісія відклала перегляд тарифів обленерго до підвищення цін на електроенергію для населення

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), продовжила дію чинних тарифів на послуги з розподілу електроенергії для операторів системи передачі (ОСР, обленерго) на травень 2023 року.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 27 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Постановою Кабінету міністрів від 25 квітня 2023 року №384 продовжено діючі тарифи для населення ще на один місяць, на травень 2023 року. У зв'язку з цим пропонується продовжити діючі тарифи для ОСР на травень 2023 року", – повідомив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Спочатку Нацкомісія планувала підвищити тарифи для регіональних ОСР у два етапи: з 1 травня до 30 червня та з 1 липня по 31 грудня 2023 року. Зокрема, тарифи на період з 1 травня до 30 червня 2023 року передбачалося збільшити залежно від компанії на 7,5-28,1% – за першим класом напруги, та на 6,9-25,5% – за другим.

Водночас Ущаповський зазначив, що регулятор протягом травня проаналізує результати діяльності ОСР за підсумками 2022 року та першого кварталу 2023 року для того, щоб відкоригувати тарифи на послуги обленерго з 1 червня 2023 року.

"Ми розуміємо необхідність ухвалення рішення про коригування тарифів для ОСР. У зв'язку з цим доручаю департаменту регулювання відносин у сфері енергетики проаналізувати результати роботи ОСР у 2022 році та у першому кварталі 2023 року та з урахуванням цього у травні 2023 року винести на розгляд НКРЕКП питання про коригування тарифів для ОСР з червня 2023 року", – сказав голова регулятора.

Нині найнижчий рівень тарифів на послуги з розподілу електроенергії серед регіональних ОСР встановлено у Києві – 117,12 грн за МВт-год – за першим класом напруги, та 489,39 грн за МВт-год – за другим. Найвищий рівень – у Закарпатській області: 340,06 грн за МВт-год та 1 535,89 грн за МВт-год відповідно.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 31 травня.

Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.

Один із базових варіантів нових тарифів передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грна за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

Нагадаємо, у березні Кабмін продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 30 квітня. Вони діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.