Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень до $440 мільйонів після рекорду

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень 24-28 квітня зменшився до $444,74 млн, порівняно із рекордним за останні два місяці обсягом $560,07 млн тижнем раніше.

Як свідчать статистичні дані регулятора, минулого тижня НБУ відновив купівлю валюти у незначних обсягах, придбавши $2,68 млн.

Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $64,98 млн, тоді як продав $8,62 мільярда.

Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком попереднього тижня, 17-21 квітня, підскочив до $560,1 млн з $242,9 млн тижнем раніше.

Учасники ринку пов'язували це побоюваннями, спричиненими тимчасовою забороною ввезення української агропродукції до Польщі, Угорщини та Словаччини, а також нестабільною роботою зернового коридору, яка ставить під питання його продовження після 18 травня.

Нагадаємо, обсяг інтервенцій Нацбанку в березні знизився до $1,67 млрд з $2,43 млрд у лютому і $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні.



У зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за березень зросли на 10%, або на $3 млрд – до $31,88 млрд.