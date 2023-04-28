"Енергоатом" втретє намагається купити турецькі електробуси на 235 мільйонів

Відокремлений підрозділ "Атомпроектінжиніринг" НАЕК "Енергоатом" втретє оголосив тендер на закупівлю 10 електричних автобусів і п’яти зарядних станцій до них, обравши його переможцем постачальника турецької техніки.

Згідно із даними у системі Prozorro, черговий тендер на постачання 12-метрових електробусів очікуваною вартістю 235,58 млн грн (без ПДВ) "Енергоатом" оголосив 19 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

Заявки на участь у двох попередніх тендерах подавали ТОВ "Завод "ЕлектронМаш" та ТОВ "Авто-Регіон", проте вони так і не відбулися.

Заявки на третій тендер приймалися до 27 квітня, однак проведення тендеру призупинили через скаргу "ЕлектронМаша" до Антимонопольного комітету (АМКУ). АМКУ прийняв скаргу до розгляду 25 квітня і планує розглянути її 3 травня.

"ЕлектронМаш" вважає, що всім умовам тендерної документації відповідає продукція лише одного виробника – турецької Temsa Skoda Sabanci Ulasim A.S., а саме модель Temsa Avenue Electron, яку пропонує його конкурент ТОВ "Авто-Регіон".

"ЕлектронМаш" також підкреслює, що дискримінаційною є й встановлена умова автономного ходу не менше 250 км, хоча в попередній закупівлі, що не відбулася, запас ходу становив 200 км (цій умові відповідає електробус заводу "ЕлектронМаш").

У скарзі наведено ще низку дискримінаційних, за оцінкою виробника, кваліфікаційних умов.

"Замовник уже втретє проводить цю закупівлю та прописує умови таким чином, що єдиним учасником може бути лише ТОВ "Авто-Регіон", яке пропонує турецькі автобуси", – зазначається у скарзі.

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Як повідомлялося, на початку квітня "Атомпроектінжиніринг" НАЕК "Енергоатом" скасував повторні торги на закупівлю 10 електричних 12-метрових автобусів та п’яти зарядних станцій, відхиливши обидві подані заявки після низки рішень АМКУ.

На тому тендері "Енергоатом" повідомив про намір укласти угоду з фірмою "Авто-Регіон". Однак АМКУ скасував це рішення, задовольнивши скаргу "ЕлектронМашу".

На попередніх торгах українська компанія пропонувала електробуси власного виробництва "Електрон" (рівень локалізації понад 40%) та польські зарядні станції Enika за 174 млн грн, "Авто-Регіон" (офіційний імпортер та дилер турецької Temsa) запропонував електробуси Temsa та зарядні станції Vestel майже за 233,58 млн грн.

Техніка мала бути поставлена у Вараш, де розташована Рівненська АЕС.