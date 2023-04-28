Нацбанк знову оштрафував кредитний сервіс ZeCredit

Національний банк України оштрафував ТОВ "ФК "Інвеструм" на 34 тисячі гривень.

Таке рішення ухвалено 28 квітня за результатами інспекційної перевірки компанії і набуває чинності з 1 травня, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Компанію оштрафували за надання завідомо недостовірної інформації про виконання рішення регулятора та несвоєчасне подання відомості про укладення договорів врегулювання заборгованості з колекторськими компаніями.

Сплатити штраф ТОВ "ФК "Інвеструм" зобов'язане протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

ТОВ "ФК "Інвеструм" надає короткострокові кредити під брендом ZeCredit. Бенефіціарами компанії у держреєстрі вказані Вітаутас Йонас Лапеніс та Вітаутас Олшаускас.

Як повідомлялося, Нацбанк вже штрафував ФК "Інвеструм" у грудні та вересні 2022 року через порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та за ненадання інформації регулятору.