Кабмін доручив "Приватбанку" сплатити у держбюджет дивіденди на 24 мільярди

Кабінет міністрів затвердив річний звіт державного "Приватбанку" за 2022 рік і доручив спрямувати 24,16 мільярда прибутку банку на виплату дивідендів до держбюджету.