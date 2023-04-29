Єврокомісія заявила про досягнення домовленостей з сусідами України щодо імпорту агропродукції, в МЗС висловили протест (оновлено)

Європейська комісія в результаті переговорів досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродукції.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

"Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та 5 її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію", – сказав Домбровскіс у відеозверненні.

Так, ключовим елементом досягнутих домовленостей, що також було погоджено з Україною, є, зокрема, скасування односторонніх заходів щодо імпорту української продукції з боку згаданих країн.

Водночас застосовуватимуться виключні захисні заходи для чотирьох продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшникового насіння. Водночас, Єврокомісія виділить додатково 100 млн євро для допомоги фермерам у згаданих державах ЄС.

Крім того, будуть порушені розслідування щодо необхідності застосування захисних заходів у імпорті інших продуктів з України, включаючи соняшникову олію.

При цьому сторони продовжуватимуть працювати для того, щоб забезпечити експорт українських товарів в інші країни з використанням "коридорів солідарності" ЄС.

Водночас Україна висловила протест Польщі та Євросоюзу через запровадження обмежень на імпорт української продукції, передає пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зокрема, 28 квітня до посольства Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти МЗС щодо категоричної неприйнятності ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.

У відомстві наголосили, що такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, "не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС".

"Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", – підкреслили в МЗС.

Також Україна закликала партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Румунія заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їхній транзит. При цьому транзит до Польщі було відновлено лише у ніч на 21 квітня.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Наразі тривають пререговори між Єврокомісію та цими країнами щодо запровадження обмежень на рівні ЄС.